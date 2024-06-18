Венгрия поддержит кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Нидерландов Марка Рютте на пост нового генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга, полномочия которого заканчиваются 1 октября.

Как передает #, об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Рютте во время неформального саммита Евросоюза в Брюсселе.

Венгерский премьер опубликовал фотокопию письма, которое получил от Рютте по итогам их консультаций в Брюсселе. В документе изложены все его обещания, в том числе готовность соблюдать договоренность между Орбаном и Столтенбергом относительно неучастия Венгрии в миссии НАТО в Украине.

Ранее Орбан заявлял, что выступает против выдвижения кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО, поскольку тот предлагал «поставить Венгрию на колени» и исключить ее из Евросоюза. В качестве кандидата на должность генсека альянса Будапешт предлагал президента Румынии Клауса Йоханниса. В связи с этим Орбан говорил, что хотел бы встретиться и побеседовать с Рютте, чтобы прояснить некоторые вопросы, касающиеся его отношения к Венгрии.