Президент США Джо Байден назвал возмутительным получение американскими нефтяными компаниями сверхприбыли. Он связал это с начатой Россией войной в Украине, передает ТАСС.

Как заявил глава Белого дома, за последние полгода шесть крупнейших нефтяных компаний Соединенных Штатов получили около $100 млрд. По его мнению, размер этих доходов является «возмутительным».

«Для меня нет проблемы в том, что корпорации получают справедливую прибыль или окупают свои инвестиции и инновации», — продолжил политик.

При этом он указал, что произошло совсем другое.

«Нефтяные компании получили рекордные прибыли не из-за того, что они сделали что-то новое или инновационное», — сказал Байден.

Он заявил, что прибыль этих компаний — это прибыль от конфликта в Украине. По словам американского лидера, указанные доходы получены вследствие роста цен на нефть, который произошел из-за войны в Украине.