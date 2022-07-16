Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что чтит «эгоизм американских солдат» на Ближнем Востоке, передает URA.RU.

Американский президент перепутал слова selfishness (эгоизм) и selflessness (самоотверженность) в ходе выступления на саммите в Саудовской Аравии.

Ранее президент США Джо Байден, находясь с визитом в Иерусалиме, в своей речи в Тель-Авиве допустил оговорку про холокост.

До этого неоднократно допускал оплошности в речи. Так, в марте в ходе выступления перед палатой представителей и Сенатом Конгресса он назвал жителей Украины иранцами. Также глава Белого дома, выступая в Белом доме на мероприятии, посвященном окончанию Рамадана, священного у мусульман месяца, назвал себя сенатором от штата Делавэр, а на пресс-конференции в Мадриде по итогам саммита НАТО в июне перепутал Швецию и Швейцарию.