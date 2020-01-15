Байден: В результате политики Трампа США утратили позиции на на Ближнем Востоке

США следует совместно с союзниками заставить Иран вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП). Об этом заявил в ходе первых в нынешнем году общенациональных теледебатов претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии бвыший вице-президент США Джозеф Байден, сообщает ТАСС.

«Будущий президент США обязан будет стремиться заручиться поддержкой со стороны союзников, восстановить наши альянсы и заставить Иран вернуться к выполнению соглашения, чего мы можем добиться, оказав тот же нажим, который мы оказывали ранее», — заявил он.

По словам Байдена, в результате проводимой администрацией Трампа политики США «утратили позиции» на Ближнем Востоке и «лишились поддержки союзников».

Со своей стороны, еще один участник теледебатов и экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж подчеркнул, что для будущего президента США «приоритетом будут шаги, нацеленные на то, чтобы не допустить Иран к ядерному оружию, поскольку это исключительно важно для безопасности Америки». «Однако президент Трамп значительно осложнил достижение этой цели для будущего президента, — добавил он. — Выйдя из ядерной сделки с Ираном, которая действовала, поскольку препятствовала продвижению Ирана к ядерному оружию, администрация Трампа лишь сделала более опасной ситуацию в регионе и дала начало целой цепи событий, которые могут привести на грань войны».

В мае 2018 года США объявили о выходе из СВДП и ввели против Ирана экономические санкции.

В теледебатах участвуют бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, Буттеджадж и миллиардер Том Стейер.