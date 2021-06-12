Соединенные Штаты твердо уверены в единстве НАТО, а также считают ЕС стержнем, на который может опираться альянс. Об этом американский лидер Джо Байден заявил в субботу на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в рамках саммита Группы семи в Великобритании.

«США, как я ранее говорил, вернулись. Да, и на самом деле мы очень твердо уверены в единстве НАТО, и я лично считаю, что Европейский союз является невероятно сильной и динамичной организацией, которая во многом не только способствует возможностям Западной Европы справляться с экономическими трудностями, но и также является стержнем, на который может опираться НАТО», — сказал он.

Журналисты спросили Байдена, удалось ли ему убедить союзников в том, что США действительно «вернулись», то есть положили конец внешней политике изоляционизма, проводившейся предыдущим американским лидером Дональдом Трампом. «Спросите его», — ответил Байден, указывая на Макрона. «Да, определенно», — сказал Макрон.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, Байден проигнорировал вопросы по поводу его предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, которые пытались выкрикивать журналисты. (ТАСС)