Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что считает весьма вероятным вступление Украины в Евросоюз (ЕС). Он беседовал с журналистами в американском городе Рехобот-Бич (штата Делавэр). Аудиозапись беседы распространил пресс-пул Белого дома.

Главу государства спросили, уверен ли он, что Украина вступит в Евросоюз. «Я думаю, что это вероятно, весьма вероятно произойдет», — ответил президент.

Американского лидера также спросили, планирует ли он посетить Украину. «Зависит от обстоятельств», — сказал он. Отвечая на вопрос, от каких именно, президент подчеркнул: «От множества обстоятельств, касающихся того, создаст ли это дополнительные трудности для Украины, отвлечет ли это от происходящего. Но я встречался с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, я разговариваю с ним по три-четыре раза в неделю».

Байден напомнил, что в ближайшее время посетит Германию, Израиль, Испанию и Саудовскую Аравию, после чего, «вероятно, сразу вернется домой». Отвечая на вопрос, посетит ли он Украину в рамках своей поездки в конце месяца в Германию для участия в саммите Группы семи (G7) и Испанию для участия в саммите НАТО в Мадриде, Байден сказал: «В этой поездке — вряд ли».