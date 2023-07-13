Президент США Джо Байден не считает, что война в Украине продолжится в ближайшие годы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на CNN, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Байден отметил, что президент России Владимир Путин уже потерпел поражение.

«Вероятность победы Путина на войне в Украине равна нулю. Он уже проиграл войну», — сказал Байден.

Байден подчеркнул, что война не продлится долгие годы, потому что у России недостаточно ресурсов для этого.

Байден добавил, что президент Путин в конечном итоге решит, что это не отвечает экономическим, политическим и другим интересам России.