«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней» — рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии Пауль Йозеф Геббельс

Россию подсадили на масштабную и массированную агитацию и пропаганду большевики – сначала чтобы развернуть оружие против царя и совершить революцию, а потом чтобы строить социализм и коммунизм. Пропаганда в СССР стала главным оружием власти против своего народа. Но тогда она называлась идеологической работой и действительно несла в себе идеологию марксизма-ленинизма.

Идеологией правопреемницы Советского Союза – Российской Федерации стало обогащение властьимущих – кучки авантюристов, которые зарабатывание денег возвели в абсолютный культ. Другой иной идеологии у современной российской власти никогда не было. И даже ее имперскость в нынешнем ее проявлении является не чем иным, как стремлением колонизировать соседние страны с дальнейшей приХватизацией их недр, богатств, коммуникаций.

Но провал блицкрига в Украине, вызванный демонстрируемым украинцами беспрецедентным сопротивлением могущественному соседу, бросившему на войну с «младшим братом» всю военную мощь и людской резерв «второй армии мира», а также солидарностью ведущих стран мира с жертвой агрессора, вынудили российскую власть вновь задействовать пропагандистскую машину. Сейчас терпящая поражение на фронтах Россия мобилизовала все силы и средства пропаганды как внутри, так и вне страны, чтобы добиться начала переговоров по прекращению войны, которую сама и начала.

Так, как пишут в опубликованном 18 сентября журналистском расследовании «Медуза», «Важные истории» и The Bell, пропагандистская организация «Диалог», руководимая Владимиром Табаком, являющимся приближенным замруководителя АП Сергея Кириенко, и контролирующая популярные паблики в соцсетях, получила в 2023 году 9 млрд рублей из российского бюджета, что больше годового бюджета Первого канала. Журналисты этих изданий провели совместное расследование деятельности пропагандистской организации «Диалог», занимающейся распространением фейков о войне РФ против Украины на бюджетные средства.

Одним из главных направлений работы российской пропаганды является распространение выгодных властям РФ нарративов в СМИ, Telegram и других соцсетях, включая «Одноклассники». Для этого «Диалог» скупает уже раскрученные каналы и создает новые, сообщают расследователи, ссылаясь на экс-сотрудника организации и собеседника, близкого к АП. В числе прочего через эти каналы распространяются фейки о войне РФ против Украины. Эта задача была поставлена через несколько месяцев после начала полномасштабной войны. В совещаниях в офисе «Диалога», по этим данным, участвовали представители Telegram-каналов Readovka и Mash. «Нам поставили задачу начать как-то реагировать на инфоповоды. И все начали что-то накидывать, предлагать, проводить мозговые штурмы… И как-то появилась такая идея — делать фейки», — заявил собеседник журналистов, присутствовавший на этих совещаниях.

В частности, через подконтрольные «Диалогу» каналы публиковались фейковые новости о продаже украинскими военными своих наград на платформе eBay, о швейцарской недвижимости представителей украинской власти, об «унизительных» вакансиях для украинских беженцев в Польше, о мобилизации женщин в Украине и о приеме военными ВСУ повышающих агрессию таблеток. Созданием таких фейков в «Диалоге» занимаются не менее 60 человек, сообщается далее.

В подтверждение того приведем сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины — в администрации президента России Владимира Путина 25 августа состоялось совещание с участием Сергея Кириенко, кремлевских «технологов» и представителей медиаресурсов, которые привлечены к проведению операций в информационной сфере, посвященное информационной войне с Украиной, на котором СМИ были поставлены конкретные задачи — новый этап информационной войны против Украины предусматривает разгон в инфопространстве Украины и на Западе пяти ключевых нарративов в украинском и мировом медиапространствах, призванных дискредитировать Украину и снизить ее поддержку со стороны западных партнеров.

Так, одним из них является «массовая мобилизация» в Украине. Пропагандисты будут убеждать, что на фронт начнут забирать всех без исключения граждан Украины, несмотря на пол, возраст или состояние здоровья. При этом пропагандисты будут убеждать, что мобилизация затронет, в частности, несовершеннолетних.

Второй тезис, который попытаются продвигать российские пропагандисты, касается «потери партнерами Украины веры в возможности победы». В ход пойдут рассказы о якобы подковерных договоренностях о «мире в обмен на территории». Будут разгоняться фейки о «политических соглашениях».

Помимо прочего, запланировано фабрикование материалов о «тайной договоренности» между городским головой Киева Виталием Кличко и представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах президента Украины.

Продолжат убеждать россиян, украинцев и мир в том, что «украинское контрнаступление не имеет успеха». В ход пойдут тезисы о стремительном разрастании количества мест захоронений павших в боях военных, иллюстрировать которые будут фото с кладбищ крупных городов. Все это будет сопровождаться нарративами о якобы отсутствии успехов на фронте и больших потерях. Россияне также планируют тиражировать тему гибели защитников в каждом регионе Украины, откуда они родом.

Параллельно пропаганда РФ постарается подтолкнуть украинцев к поиску виновных в выдуманных врагом «провалах» Украины на фронте, так россияне рассчитывают дискредитировать украинское военно-политическое руководство.

Россия также делает ставку на разгон темы о «тотальной коррупции» в Украине. В ход пойдут нарративы об отсутствии борьбы государства с коррупцией, тезиса о том, что «бюджет разворовывается, закупки не проводятся», а также о том, что коррупционеры якобы не получают никаких наказаний.

На фоне этой апокалиптической пропагандистской картинки происходящего в Украине пропагандисты будут убеждать, что на оккупированных Россией территориях Украины – «прекрасная жизнь». В пропагандистской методичке, написанной в Кремле, прописаны «высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым» оказавшихся в оккупации украинцев. Оккупанты якобы активно развивают инфраструктуру и отстраивают разрушенное жилье.

Параллельно акцент будет сделан на «свободные» выборы в «единый день голосования» по законам РФ.

При этом пропагандисты будут демонстрировать сфабрикованные документы о том, что якобы «Украина отказывается от оккупированных территорий», а также «сдает Купянск».

Именно после проведения этого совещания Кириенко с российскими пропагандистами значительно активизировались персональные информационные атаки на представителей высшего военно-политического руководства Украины, ключевых представителей МО Украины, ВС Украины и других правительственных структур. Следует особо подчеркнуть, что тематика и нарративы недавней российской “информационной атаки” на Президента Украины полностью совпадают с одним из определенных лично “преемником” Кириенко пунктов акцентирования деятельности российских пропагандистов, а именно – всевозможное раздувание “проблематики коррупции” в Украине.

По данным украинской разведки, механизмами реализации российской антиукраинской пропаганды являются многочисленные российские официальные и якобы «независимые» организации и структуры, которые, однако, жестко координируются и контролируются администрацией президента РФ и специальными службами РФ. Они представляют, вследствие централизованной координации Кремлем, значительного ресурсного, в т. ч. финансового, обеспечения, а также безнравственности и агрессивности действий, значительную угрозу для национальной безопасности Украины. Лишь среди известных российских структур своего рода — 72-й центр специальной службы (в / ч 54777), который в интересах ГУ (ГРУ) ГШ ВС РФ осуществляет информационные операции, в т. ч. дезинформирование и осуществление других мер информационного воздействия на иностранные целевые аудитории, с администрацией президента РФ также связан т. н. “Институт развития интернет”.

Таким образом, следует осознать, что против Украины пропагандисты РФ направили, при всяческом содействии руководства Кремля, в т. ч. кураторства якобы “преемника Путина” Кириенко, значительные финансовые и организационные ресурсы и имеют планы дальнейшего активного их использования на длительную перспективу для нанесения максимального вреда Украине и реализации собственных политических и военных планов.

Но все напрасно. Расколоть антипутинскую коалицию кремлевским пропагандонам не удается никак. Запад как поддерживал Украину против России, так и будет. Вот и президент США Джо Байден на фоне споров в Конгрессе, которые поставили финансирование Киева под угрозу, заявил о своем намерении выступить с «большой речью», чтобы убедить законодателей и американский народ и дальше поддерживать Украину в ее борьбе с российским вторжением. «Я намерен показать, что успех Украины всецело отвечает интересам Соединённых Штатов Америки», – сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов.

Уже решены и вопросы поставок дальнебойных ракет ATACMS и истребителей F-16, и вообще, по словам Байдена, в ходе недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским они «проработали» всё то, о чём просила украинская сторона. Да и группа «недопущения непоражения» России Салливана-Бернса в администрации Байдена сама потерпела поражение в противостоянии с группой Блинкена-Остина. США взяли курс на победу Украины в этой войне. Доказательством того стало заявление Байдена на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке — если мировое сообщество не даст отпор Москве, ни одна страна не сможет чувствовать себя в безопасности. И Байден уже провел переговоры с союзниками, чтобы согласовать дальнейшую поддержку Украины, и лидеры ЕС подтвердили свою поддержку Украине. «Мы едины и готовы предоставить Украине дополнительное военное оборудование, финансовую и политическую поддержку. Мир и безопасность в Украине равняется миру и безопасности в Европе», – сказал президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен заверила, что поддержка Украины со стороны Европы «непоколебима», упомянув о предложенных новых 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь, обязательствах поставить один миллион артиллерийских боеприпасов к марту 2024 года, а также намерении привлечь Россию к ответственности за военные преступления против украинцев.

Потому, что Запад больше не боится Россию, Запад сошел с «российской нефтяной и газовой иглы», Запад поставил на демократию и Запад считает, что поддержка Украины обойдется НАТО дешевле. И Запад видит Украину в своей семье, в ЕС и в НАТО. И Украина достойна того больше, чем какая-либо из новых членов этих организаций, и соответствует всем критериям тоже больше кого бы то ни было, а борьбу с коррупцией и пр. проблемы она преодолеет.