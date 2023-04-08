Президент США Джо Байден подписал указ, которым еще на год продлил санкций против России, введенные из-за полномасштабного вторжения в Украину и других преступлений Кремля. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В частности продлены санкции, которые были введены за такие виды «вредоносной зарубежной деятельности» российского правительства: