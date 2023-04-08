Президент США Джо Байден подписал указ, которым еще на год продлил санкций против России, введенные из-за полномасштабного вторжения в Украину и других преступлений Кремля. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В частности продлены санкции, которые были введены за такие виды «вредоносной зарубежной деятельности» российского правительства:
- попытки вмешательства в американские выборы и в работу других демократических институтов США и их союзников;
- проведение кибератак против США и их союзников;
- поощрение и использование международной коррупции в целях повлиять на иностранные правительства;
- «экстерриториальную деятельность», направленную против диссидентов и журналистов;
- подрыв безопасности важных для США стран и регионов;
- нарушение международного права, в том числе неуважение территориальной целостности государств, что представляет чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и интересов США.(УНИАН)