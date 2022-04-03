Администрация Соединенных Штатов во главе с Джо Байденом довела страну до худших времен, заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Мичиган.

«Не думаю, что в истории нашей страны было время, когда мы чувствовали себя на таком низком уровне», — отметил Трамп.

Политик настаивает, что в «самый опасный период жизни» у американцев «президент, который не понимает что происходит, что он говорит, где он».

«Слабость Байдена» привела к ситуации вокруг Украины, в России посмотрели на неудачи при выводе войск США из Афганистана и решились на спецоперацию, убежден бывший глава государства.

Бывший президент США добавил, что страна при нем «достигла энергетической независимости».

«Полтора года назад, кажется, так давно уже было. Помните цену 1,8 долларов за галлон. Я вам говорил, если меня не выберете, будете платить 7-8 долларов», — сказал Трамп, неоднократно подчеркнув, что выборы у него украли.

«За исключением всего этого, он (Байден) делает отличную работу», — заключил экс-президент.