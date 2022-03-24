Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят, если Россия применит химическое оружие в Украине. По его словам, ответ будет зависеть от масштабов российского применения этого вида оружия, сообщает ТАСС.

«Мы ответим, если он применит его. Характер ответа будет зависеть от применения этого оружия»,— сказал президент на пресс-конференции в Брюсселе.

Как сообщила газета The New York Times, в США создали специальную группу «Тигр», которая разрабатывает план ответа Вашингтона на случай, если Москва использует ядерное, биологическое или химическое оружие.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилит свои системы химической, биологической и ядерной защиты из-за рисков, связанных с тем, что такое оружие может использовать Россия в ходе военной спецоперации в Украине. По мнению господина Столтенберга, Кремль специально сообщает об украинских лабораториях биологического оружия, чтобы оправдывать собственные атаки.