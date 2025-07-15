Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал Вашингтону решительный ответ в случае эскалации торговой войны США с Европейским союзом. «Американское правительство не должно недооценивать нашу готовность ответить на чрезмерно высокие тарифы аналогичными мерами», — заявил глава германского правительства после встречи с кабмином федеральной земли Бавария на горе Цугшпитце во вторник, 15 июля.

ЕС «готов» к этому, однако продолжает надеяться разрешить конфликт путем переговоров, подчеркнул Мерц. Канцлер ФРГ, по его словам, находится для этого в постоянном контакте с президентом США Дональдом Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Нашей целью было и остается быстрое достижение решения, которое облегчит торговлю с Соединенными Штатами и позволит вновь снизить тарифы, — сказал Мерц. — Теперь у нас есть время до конца июля, чтобы провести переговоры».

Мерц, по его словам, в последние дни работал над тем, чтобы Евросоюз не ввел ответные высокие пошлины сразу после уведомления Трампа 12 июля. «Иначе это могло бы произойти автоматически еще вчера», — заявил канцлер Германии. (DW)