Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе переговоров вновь предупредил президента России Владимира Путина, что в случае эскалации ситуации вУкраине, США будут помогать этой стране, сообщается на сайте Белого Дома.

«Байден повторил, что в случае вторжения России в Украину будут последствия», — указано в сообщении.

По словам представителя администрации американского президента, речь идет об укреплении сил НАТО и «предоставлении Украине дополнительной помощи». О характере этой помощи информации нет.

Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой сообщил, как о возможной деэскалации напряженности путем дипломатии, так и о потенциальных экономических санкциях, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга.

Байден изложил два пути, два аспекта подхода США. По словам американского чиновника, они зависят от российских действий в предстоящий период.

В качестве первого рассматривается путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации. Второй путь, указал чиновник, в большей степени сфокусирован на сдерживании и экономических мерах.