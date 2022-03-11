Президент США Джо Байден заявил, что российскому рынку акций грозит «взрыв» сразу после открытия, сообщает РИА «Новости».

«Рубль потерял больше половины своей цены. Знаете, какова цена рубля? Нужно 200 рублей, чтобы купить доллар. Московский рынок акций закрылся по простой причине. Я спросил, почему он закрыт последние две недели: потому что в тот момент, когда он откроется, он развалится. Слышите? Он взорвется», — сказал американский лидер на конференции демократов.

Торги в секции фондового рынка не проводились на Московской бирже с 28 февраля из-за повышенной волатильности котировок. При этом операции в валютной секции продолжают проводиться. 11 марта «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Банк России и Московская биржа планируют возобновить торги на рынке ценных бумаг со следующей недели.