Байден предложил создать аналог инициативы «Один пояс – один путь»

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном предложил создать альтернативу китайскому проекту «Один пояс – один путь», сообщила пресс-служба Белого дома.

По словам американского лидера, во время переговоров он высказал мнение, что должна быть схожая инициатива, исходящая от демократических государств, чтобы помочь сообществам, на самом деле нуждающимся в помощи.

Байден добавил, что стороны также обсудили вопросы изменения климата и темы, связанные с НАТО. В частности обсуждалась возможность приезда американского президента на саммит альянса. Байден предположил, что мероприятие состоится в конце июня. Между тем, официально дата и формат проведения встречи пока не определены. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг только сообщал, что саммит состоится в Брюсселе.

Отмечается также, что Байден и Джонсон договорились о тесном сотрудничестве по общим внешнеполитическим приоритетам, в том числе по Китаю и Ирану. Кроме того, они подтвердили важность сохранения политической стабильности в Северной Ирландии.

Напомним, инициативу «Один пояс – один путь» в 2013 году предложил председатель КНР Си Цзиньпин. Ее целью является активизация международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа государств и использованием китайского и зарубежного капитала. К проекту присоединились более 150 стран и международных организаций. (aif.ru)