Байден предложил Эрдогану встретиться на саммите НАТО в июне

Президент США Джо Байден стремится к взаимодействию с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, рассчитывает на встречу с ним на саммите НАТО в июне. Об этом, как сообщило агентство Reuters, представитель вашингтонской администрации высокого ранга заявил в свете признания Байденом «геноцида армян» в начале XX века в Османской империи.

Как отмечает Reuters, чиновник напомнил, что Байден и Эрдоган днем ранее провели телефонный разговор. По словам представителя администрации, в ходе «профессиональной» и «откровенной» беседы Байден сообщил президенту Турции о своем намерении признать «геноцид армян». Кроме того, стороны коротко обсудили двусторонние отношения, которые, как отмечает агентство, резко ухудшились за последние два года.

«Президент [США] хочет тесно работать с президентом Эрдоганом для решения всех этих вопросов, поэтому он предложил, чтобы они воспользовались возможностью встретиться лично, когда оба будут на саммите НАТО в июне», — приводит Reuters слова чиновника. Представитель администрации подчеркнул, что Вашингтон считает Анкару важным союзником по НАТО, а заявление Байдена призвано «почтить память погибших», а не возлагать на кого-то вину.(ТАСС)