В пятницу президент США Джо Байден призвал Россию освободить задержанного репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого Москва обвинила в шпионаже. Журналисты задали вопрос об аресте Гершковича, когда Байден садился в вертолет на лужайке Белого Дома.

«Отпустите его!», – завил Байден, обратившись к российским властям.

На вопрос журналистов, не собираются ли американские власти в ответ на задержание Гершковича высылать российских дипломатов, Байден ответил: «Сейчас нет такого плана».

Газета The Wall Street Journal ( WSJ) в редакционной статье в четверг потребовала от Белого дома принять жесткие ответные меры в ответ на арест своего журналиста, американского гражданина Эвана Гершковича. WSJ предупредила, что теперь Владимир Путин отвечает за безопасность журналиста, так как он стал заложником российских властей.

WSJ считает, что для давления на российские власти администрации Байдена «должна рассмотреть возможность политической и дипломатической эскалации». «Высылка посла России в США, а также всех российских журналистов, работающих здесь, – это минимум, на который можно рассчитывать», – говорится в статье. (Голос Америки)