США будут защищать Японию любыми средствами, включая ядерное оружие.

Как передает ТАСС, президент США Джо Байден еще раз подтвердил это решение Вашингтона на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Кроме того, они обсудили несколько вопросов региональной безопасности, отметив неприемлемость любых односторонних попыток изменения статус-кво при помощи силы в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности, в Восточной Азии.

Вместе с тем Кисида и Байден подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, призвав к мирному решению связанных с этим проблем.

Лидеры Японии и США также договорились работать в тесном сотрудничестве, как в двухстороннем, так и в трехстороннем формате с участием Южной Кореи.