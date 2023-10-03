Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил о необходимости распространить «ядерный зонтик» и пятую статью НАТО на Украину и ряд других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил политик на Варшавском форуме безопасности, странам ЕС пора сменить «мирную» ментальность на «военную» и приготовиться к различным случайностям, к которым может привести происходящее на мировой арене.

«А из этой ментальности вытекает: Украина в НАТО, трансатлантический регион, который должен расшириться и охватить «ядерным зонтиком», пятой статьей НАТО страны, оставленные в «серой зоне» и из-за этого атакованные, стремящиеся на Запад, но не находящиеся там», — считает Ландсбергис.

По мнению главы МИД Литвы, в защите нуждаются те, кто находится на границе Североатлантического альянса, подобно его стране и Польше. Он поблагодарил Германию за решение разместить в Литве постоянную бригаду немецких войск и назвал это отражением «геополитической перемены».