Президент США Джо Байден подарил французскому коллеге Эммануэлю Макрону зеркало и коллекцию виниловых пластинок с записями американских музыкантов, сообщает РИА Новости.

Зеркало является репликой украшения из коллекции Белого дома.

Жене Макрона Бриджит первая чета Америки вручила украшение с подвеской из золота и изумруда, выполненное дизайнером американско-французского происхождения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с официальным визитом.

Как сообщается, самолет c французским лидером приземлился на объединенной базе Эндрюс за пределами Вашингтона. Политик пробудет два дня в столице Соединенных Штатов перед посещением Нового Орлеана.

Ранее издание Politico писало, что Макрон во время визита в США попытается убедить Байдена смягчить закон о сокращении инфляции в Соединенных Штатах и избежать торговой войны.

По информации издания, Макрон попросит американского лидера предложить более дешевый газ и доступ европейских стран к многомиллиардной схеме субсидирования экологически чистых отраслей.