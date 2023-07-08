Президент США Джо Байден отправляется в воскресенье в зарубежное турне, в рамках которого посетит Лондон, Вильнюс и Хельсинки. Центральным пунктом поездки станет участие Байдена в саммите НАТО 11-12 июля.

В Вильнюсе Байден перед началом саммита проведет отдельные двусторонние переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, после чего на полях саммита встретится со всеми лидерами стран Североатлантического альянса, а также с некоторыми главами стран — партнеров альянса из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщил на брифинге в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в ходе этих встреч Байден «обсудит спектр вопросов от укрепления восточного фланга НАТО до модернизации средств сдерживания и защиты Североатлантического альянса».

Не исключено, что Байден обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом членство Швеции в НАТО. Белый дом не сообщал о договоренностях по этой встрече, но, по информации агентства Reuters, ведется работа по организации недолгих переговоров между лидерами двух стран. Швеция подала заявку на вхождение в состав НАТО в мае 2022 года, однако Турция блокирует членство Стокгольма в организации, требуя, в частности, выдачи обвиняемых в терроризме курдских активистов, получивших там политическое убежище.