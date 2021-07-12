Соединенные Штаты поддерживают народ Кубы в его праве на мирные протесты и свободное определение своего будущего, заявил в понедельник президент США Джо Байден, комментируя последние события в островном государстве.

«Мы поддерживаем народ Кубы и их настойчивый призыв к свободе и избавлению от трагической хватки пандемии, а также продолжающихся десятилетиями репрессий и экономических страданий, которым он подвергался со стороны авторитарного кубинского режима», — сказал Байден, чьи слова приводит на своем сайте Белый дом.

Американский лидер указал, что кубинский народ «смело отстаивает свои базовые и универсальные права». «Эти права, включая право на мирный протест и свободное определение своего будущего, должны соблюдаться. Соединенные Штаты призывают режим Кубы услышать свой народ и служить во имя его нужд в этот жизненно важный момент, а не обогащаться», — подчеркнул президент США.