Президент Кубы Мигель Диас-Канель, прилетевший в Москву на празднование 80-летия Победы, вернется в Гавану не с пустыми руками.

Россия готова инвестировать $1 млрд в экономику Кубы до 2030 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко после того, как Диас-Канель завершил переговоры с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

По словам Чернышенко, которого цитирует Reuters, деньги вложат «российские компании и бизнесмены». Инвестиции состоятся в рамках плана российско-кубинского сотрудничества, который Москва и Гавана утвердили в ноябре. В него вошли 12 проектов в шести сферах. Среди них — организация таксомоторных перевозок с использованием автомобилей «Москвич», строительство отеля на одном из кубинских курортов, восстановление сахарной промышленности Кубы, а также энергетика, информационные технологии и тяжелая промышленность.

По словам Чернышенко, власти намерены субсидировать процентные ставки для бизнеса, которые пожелает инвестировать в кубинскую экономику. Куба является «надежным партнером» России, подчеркнул вице-премьер.

Последние крупные инвестиции в Кубу Россия осуществила в 2015 году, выдав правительству кредит на 1,2 млрд евро на строительство двух электростанций: «Максимо Гомес» и «Восточная Гавана». По изначальному соглашению Куба два года назад должна была начать гасить кредит и полностью выплатить его к 2028 году. Однако денег у правительства не оказалось. В 2023 году Путин разрешил Кубе еще пять лет не гасить долг: первый платеж был сдвинут на 2028 год, а окончательное погашение — на 2040 год.

Крупнейшее прощение долгов Кубы президент Путин провел в 2014 году. Тогда была разом списана задолженность на $32 млрд. (moscowtimes.ru)