Президент США Джо Байден с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что ни одна страна не угрожала России, и обвинил Москву в нарушении устава всемирной организации. Соответствующую трансляцию вел YouTube-канал Госдепартамента США.

«Россия бесстыдно нарушила основные принципы хартии Объединенных Наций <…> Никто не угрожал России, сама Россия хотела конфликта», — сказал президент.

Кроме того, по его словам, заявление президента России Владимира Путина о ядерном оружии является пренебрежением обязательствами по нераспространению.