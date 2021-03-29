Байден не собирается встречаться с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден не планирует встреаться с лидером Северной Кореии Ким Чен Ыном. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки, пишет РИА «Новости».

«Думаю, его подход будет совсем другим и у него нет такого намерения», — сказала Псаки, когда журналисты спросили, будут ли Вашингтон и Пхеньян проводить переговоры.

Ранее Байден заявил, что Вашингтон даст соответствующий «ответ», если КНДР продолжит испытания баллистических ракет. По его словам, по этому вопросу с партнерами и союзниками Соединенных Штатах проводятся консультации.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море 25 марта. По данным южнокорейских военных, снаряды были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген. Ракеты пролетели пролетели 450 км на высоте 60 км.

Это уже второй по счету запуск северокорейских ракет на этой неделе. Предыдущий состоялся 23 марта.