Байден не исключает возможность подачи иска к Трампу из-за непризнания его президентом

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден допустил, что его команда может подать иск в отношении администрации действующего президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter.

Он отметил, что предметом судебных разбирательств станет факт непризнания демократа избранным президентом.

«Не знаю, каковы мотивы, но это совершенно безответственно(непризнание результатов выборов. — «Газеты.Ru»)», — заявил Байден.

Однако демократ подчеркнул, что такой шаг может «потребовать много времени». Политик выразил мнение, что попытки взаимодействия с представителями Республиканской партии могут быть более продуктивными.