Президент США Джо Байден назвал цель своего визита на Ближний Восток.

Как сообщает #, Байден заявил на брифинге по итогам Мадридского саммита НАТО, что его визит не связан с тем, чтобы просить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти.

«Это мой первый визит в регион в качестве президента, я побываю и в Израиле. Израильтяне считают это важным», — сказал президент США.

Он подчеркнул, что в рамках визита проведет встречу в расширенном составе с Королем Саудовской Аравии и наследным принцем этой страны.

«Как я уже сказал, перед поездкой в Саудовскую Аравию совершу визит в Израиль и встречусь с израильским руководством. Это показатель нашего нерушимого сотрудничества с Израилем. Цель визита связана с интеграцией Израиля к Ближнему Востоку. Это важно для мира в регионе и безопасности Израиля», — добавил Байден.