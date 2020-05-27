Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден в интервью телеканалу CNN назвал дураком действующего американского лидера Дональда Трампа, который, по его мнению, «показывает ложную мужественность» на фоне пандемии COVID-19.
Журналист телеканала отметила, что ранее на церемонии по случаю Дня Поминовения Трамп был без маски, в то время как на Байдене были маска и очки. Она добавила, что позднее американский лидер ретвитнул фотографию Байдена в маске, и выразила мнение, что Трамп таким образом пытается «принизить» своего политического оппонента, выставив ношение маски признаком слабости.
«Он дурак, абсолютный дурак … Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни», — сказал Байден в интервью телеканалу.
Ранее политический аналитик Fox News Брит Хьюм разместил в Twitter фотографию Байдена, появившегося на церемонии по случаю Дня Поминовения в маске и очках, и сопроводил ее подписью: «Это могло бы объяснить, почему Трамп не любит носить маску на публике. Байден сегодня». Трамп ретвитнул запись журналиста, однако своего комментария не добавил. (РИА Новости)