Байден назвал приоритетами борьбу с пандемией, экономику и импичмент Трампа

Избранный президент США Джозеф Байден считает, что решение о возможном импичменте действующего лидера Дональда Трампа должны принимать законодатели в Конгрессе. Об этом он заявил во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр), передает ТАСС.

Политик отметил, что «уделяет основное внимание» борьбе с пандемией нового коронавируса, распространению вакцин и мерам по стимулированию экономики. «Это решение, которое должен принять Конгресс. Я сосредоточен на своей работе», — подчеркнул он, коснувшись возможного импичмента. «Я буду говорить со [спикером Палаты представителей Конгресса США] Нэнси [Пелоси] и лидерами демократов сегодня днем о своей повестке и обо всем, что они заходят обсудить со мной», — добавил Байден.

Демократ подчеркнул, что Трамп, по его мнению, «не подходит для роли президента». На том, чтобы инициировать новую процедуру импичмента Трампа, настаивают ключевые фигуры Демократической партии США в Конгрессе.

В среду сторонники Трампа ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Байден. Демократы в законодательном органе обвинили действующего главу американской администрации в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии.