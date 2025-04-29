Дональд Трамп вошел во второй раз в Белый дом, чтобы побить все мировые рекорды. И к 100 дням своего президентства ему многое удалось, правда со знаком минус.

А главным его рекордом стало официальное инициирование против него в Конгрессе США процедуры импичмента. В этом он побил даже собственный рекорд, когда я январе 2017 года, всего через несколько дней после инаугурации, несколько членов Палаты представителей начали говорить о возможности импичмента. Но тогда только призывали, а первый формальный документ об импичменте был подан летом 2017 года.

Теперь же Конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар подал в Палату представителей США 7 статей об импичменте президента Дональда Трампа с обвинениями игнорирования Конституции, Конгресса и судов, что разрушает страну и ставит под угрозу демократию.

Танедар обвиняет Трампа в незаконном сокращении финансирования некоторых правительственных ведомств через Департамент эффективности правительства (DOGE),\ без разрешения Конгресса.

Еще одной причиной для импичмента Танедар считает агрессивную тарифную политику Трампа. Также конгрессмен заявил о давлении Трампа на журналистов, нарушении Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова, взяточничестве и вмешательстве в работу судебной системы, а также незаконном сборе личной информации граждан.

И объединил он обвинения в статье седьмой — тираническое превышение полномочий. Трамп обвиняется в попытках сконцентрировать неограниченную власть и разрушить конституционные границы президентства.

«В нашей стране президенты, а не короли. Это не просто проступок — это проступок, подпадающий под импичмент», — заявил Танедар.

Еще месяц назад другой конгрессмен — член Палаты представителей США от Техаса Эл Грин грозился в ближайшие 30 дней выдвинуть статьи импичмента против Трампа, но, как видим, Танедар его опередил и успел к 100 дням.

Да, кроме Дональда Трампа, никому из президентов США не угрожали официальным импичментом в течение первых 100 дней их президентства. Эндрю Джонсон (1865–1869) и Билл Клинтон (1993–2001) действительно были подвергнуты импичменту, но лишь позже в своих сроках, а не в первые месяцы. Ричард Никсон подал в отставку до того, как импичмент был проголосован, но тоже уже во втором сроке. Ну и сам Трамп подвергался импичменту в первом сроке, но это было уже в конце его президентства.

Таким образом, Трамп-2 — единственный президент США, в отношении которого поданы в Палату представителей США статьи об импичменте уже в первые 100 дней его президентства, что делает его уникальным в этом контексте.

За первые 100 дней Трамп, провозгласивший «Америка прежде всего», перевернул установленный самой же Америкой после Второй мировой войны миропорядок и вверг мир в хаос.

Он развязал беспрецедентную глобальную тарифную войну и сократил внешнюю помощь США. Он унизил союзников по НАТО и поддержал версию России о вторжении в Украину. Он заговорил об аннексии Гренландии, возвращении Панамского канала и включении Канады в состав США в качестве 51-го штата.

Во внешней политике он переметнулся в стан противников демократии и авторитарных режимов – Китая, России, КНДР, Ирана, Венесуэлы и др., голосуя в ООН вместе с ними против Украины, не обвиняя Россию за военную агрессию.

Внутри страны он пытается выстроить автократичный режим, равняясь на своих новых друзей. Нападая на судей, оказывая давление на университеты, перемещая мигрантов в печально известную тюрьму в Сальвадоре в рамках более широкой кампании по депортации.

Правда, благодаря американской системе противовесов, Трампу часто не удается завершить начатое, однако очевидный и непоправимый ущерб имиджу своей партии и государства он уже нанес.

Несмотря на отступление по некоторым вопросам, включая сроки и жесткость введения пошлин, внешнеполитические партнеры и союзники задумываются о внесении долгосрочных изменений в свои отношения с США, чтобы защититься от его непредсказуемой политики.

Например, некоторые европейские союзники стремятся укрепить свою оборонную промышленность, чтобы уменьшить зависимость от американского оружия. В Южной Корее активизировались дебаты о создании собственного ядерного арсенала. Растут опасения, что ухудшение отношений может подтолкнуть партнеров США к сближению с Китаем, по крайней мере в экономической сфере.

Согласно опросу Reuters, более половины американцев, включая каждого четвертого республиканца, считают, что Трамп «слишком близок» к России, и американская общественность не поддерживает его экспансионистскую политику.

Трамп поставил под угрозу сформированную и основанную на свободной торговле, верховенстве закона и уважении к территориальной целостности за последние восемь десятилетий в основном под гегемонией США стабильность в мире.

Обвиняя торговых партнеров, что они десятилетиями «обдирают» США, Трамп запустил масштабную политику введения пошлин, которая вызвала турбулентность на финансовых рынках, ослабила доллар и вызвала предупреждения о замедлении мирового экономического роста и риска рецессии.

Он перевернул страницу и полностью изменил политику США в отношении начавшей агрессию против Украины России, признав за ней право сильного на оккупацию соседней страны и осудив Украину за сопротивление агрессору.

Обозначив приоритетом улучшение отношений с Владимиром Путиным, он заставляет поддерживаемый НАТО Киев принять утрату территорий под угрозой отказа от предоставления военной помощи и приостановки обмена разведывательной информацией, что чрезвычайно важно для украинской армии при планировании и проведении операций против противника.

Он также поставил под сомнение евро-атлантическую солидарность, угрожая снять щит безопасности над Европой.

Еще одним ударом по глобальному имиджу Вашингтона стало использование Трампом экспансионистской риторики в отношении Гренландии, Канады, Газы, Панамского канала, что открывает путь Китаю для вторжения в Тайвань. Кстати, Китай под безмолвным наблюдением Трампа уже водрузил свое знамя на одном из островов, принадлежащих Вьетнаму.

К своим 100 дням Дональд Трамп подошел, устроив глобальный хаос в мире и в собственной стране.

Трамп нарушает законы с помощью шквала указов, игнорирует судебные иски и наказывает судей. Теория основана на неограниченной исполнительной власти — идее, что, если президент что-то делает, то это законно.

Он запугивает четвертую власть – прессу и ее корпоративных владельцев, ослабляя способность прессы контролировать президента. Конгресс бездействует, потому что республиканцы обязаны ему своими рабочими местами.

И только инвесторы на рынке облигаций и фондовом рынке способны быть его самыми эффективными противниками.

Столкнувшись с беспорядками на рынках, Трамп уже дважды отступил: сначала от введения «ответных» тарифов, а потом от увольнения Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы. И даже намекнул, что хочет найти выход из нежизнеспособной и непродуманной торговой войны, которую он развязал против Китая.

Реализация его революционного проекта, предусматривающего перестройку экономики, бюрократического аппарата, внешней политики, даже самого понятия Америки, пока находится на начальной стадии, однако, непоправимый ущерб статусу Америки Трамп уже нанес. Выиграют ли от этого американцы, или, в обратном случае, насколько у них хватит терпения жить как на вулкане, покажет время.