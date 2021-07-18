Администрация Джо Байдена намерена вернуть правило, которое ограничивало подачу воды из бытового душа 2,5 галлона (9,5 л) в минуту с одной душевой лейки. Запрет был снят предыдущим главой Белого дома, Дональдом Трампом, сообщает NBC.

Первоначально ограничения приняли в 1992 году, в 2013-м правила уточнили. Теперь 9,5 л в минуту должна была пропускать вся конструкция, тогда как раньше напор ограничивался для каждой лейки душа. Данное ограничение было снято, когда президентом был Трамп. В результате был возвращен напор 9,5 л в минуту для каждой лейки.

По утверждению 45-го американского президента, поток воды был недостаточно сильный.

«Вы принимаете душ, а вода не течет. Вы хотите помыть руки — вода не идет. Что вы будете делать? Вы будете дольше стоять под душем, дольше принимать душ», — объяснял Трамп.

В Министерстве энергетики Соединенных Штатов разъяснили необходимость отмены решения бывшего президента экономией воды и бюджетов домохозяйств.

Ожидается, что на практике мало что поменяется, так как новые душевые лейки, в основном, предусмотрены под подачу воды в соответствии со стандартом 2013 года.

Байден приступил к отмене введенных его предшественником правил и указов сразу после вступления в должность.