Президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт необлученного и низкообогащенного урана из России, сообщается на сайте Белого дома. До этого инициативу поддержали в Палате представителей и Сенате.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан пояснил, что запрет призван «укрепить энергетическую и экономическую безопасность» США путем «устранения зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики».

По словам Салливана, недавно выделенные $2,72 млрд для ядерной энергетики «дадут толчок созданию новых обогатительных мощностей в США, а также четкий сигнал промышленности о том, что мы стремимся к долгосрочному росту в нашем ядерном секторе».

Подписанный Байденом закон вступит в силу через 90 дней. Согласно документу, до января 2028 года Минэнерго США сможет выдавать разрешения на импорт урана из России в случае, если другие источники поставок будут отсутствовать. Предполагается, что ограничение будет действовать до 2040 года.

Доля поставок урана из России в США на данный момент составляет около 20%. Стоимость этих поставок в последние годы оценивалась примерно в $1 млрд в год. В 2023-м закупки увеличились до $1,2 млрд, сообщало в феврале Министерство торговли США. Это могло быть связано с наращиванием американскими компаниями запасов в ожидании эмбарго.

В США реакторы обычно заправляются топливом раз в полтора-два года, а закупки производятся заблаговременно. Это означает, что большинство, если не все АЭС уже обеспечены топливом на ближайшие годы, отмечал Bloomberg.

На Россию приходится около 45% мировых мощностей по обогащению урана и около 36% на мировом рынке услуг по его обогащению. Но рынок атомной энергетики отличается от рынка нефти, которую Россия смогла достаточно быстро перенаправить из Европы в Азию, поэтому «перекинуть» уран с американского на другие рынки не получится.

В «Росатоме» заявляли, что запрет США на импорт урана носит «деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла». Решение негативно скажется на ситуации в атомной энергетике США, подчеркивали в госкорпорации. (moscowtimes.ru)