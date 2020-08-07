Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах

«Ранее я высказался относительно разнообразия в сообществах афроамериканцев и испаноязычных граждан и теперь хочу это пояснить. Я ни в коем случае не имел в виду, что афроамериканцы являются однородной массой – ни по своей идентичности, ни по своим проблемам, вообще никак», — написал Байден в Twitter

Кроме того, в четверг Байден вступил в перепалку с журналистом-афроамериканцем, который спросил политика, проходил ли он тест на когнитивные способности. До этого действующий президент Трамп многократно публично указывал на возраст своего соперника (Байдену 77 лет, Трампу — 74) и выражал сомнение в его умственной пригодности на президентский пост.