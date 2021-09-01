После встречи в расписании Байдена значится еженедельный экономический брифинг. О выходе к прессе по ее итогам на данный момент ничего не говорится.

Президент Украины находится с двухдневным визитом в Вашингтоне. Во вторник он посетил Министерство энергетики США, где государственное предприятие «Энергоатом» и американская компания Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС и еще четырех энергоблоков. Глава государства встретился с руководителем NASA Биллом Нельсоном. После этого он провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне, где было подписано рамочное соглашение о стратегических основах партнерства двух стран в военной сфере до 2026 года.