Президент США Джо Байден едва не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке.

Как передает Газета.ru, об этом сообщила британская газета Daily Mail.

На видео запечатлен отрезок с предвыборного мероприятия с участием Байдена в поддержку губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул.

Байден ходит по сцене, говорит о снижении стоимости лекарств для пожилых людей. Затем внезапно наступает на некий предмет, чуть не потеряв равновесие.

«Упс, наступил на… Что это? Оно черное. Так или иначе», — отреагировал Байден.