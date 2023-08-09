США поддерживают подготовку украинских пилотов на самолетах западного образца F-16 американского производства.

Так прокомментировала во вторник сообщение о готовности к тренировкам первой группы украинских пилотов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает корреспондент «Укринформ».

По ее словам, президент США Джо Байден «дал зеленый свет» тому, чтобы сделать это возможным, а также поддержать процесс обучения украинских пилотов на F-16.

«Как вы знаете, процесс подготовки возглавляют Дания и Нидерланды»,- добавила представительница американского оборонного ведомства.

Сингх отметила, что по состоянию на сейчас с американской стороны пока нет официальных заявлений относительно деталей предстоящих тренировок.