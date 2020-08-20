Багдад подтвердил свое обязательство обеспечивать защиту сил коалиции в Ираке

Багдад подтверждает свое обязательство обеспечивать защиту сил международной антитеррористической коалиции, а также иностранных дипломатических объектов, находящихся на территории Ирака. Это следует из распространенного в среду Госдепартаментом совместного заявления США и Ирака, посвященного стратегическому диалогу между двумя странами.

«Иракское правительство выразило благодарность международной коалиции <…>, а также подтвердило свое обязательство в качестве принимающей страны обеспечивать защиту военнослужащих коалиции, а также дипломатических объектов в Ираке», — сказано в документе.

Как подчеркивается в заявлении, в ходе встречи в Вашингтоне делегации двух стран оценили «растущие возможности сил безопасности Ирака, <…> которые сделали возможным переход коалиции к новому этапу, ориентированному на обучение, оснащение и поддержку сил безопасности Ирака». «Приспосабливаясь к новым требованиям этой новый фазы, международная коалиция смогла покинуть некоторые иракские военные базы и сократить боевые силы в Ираке», — говорится в документе.(ТАСС)