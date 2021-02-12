Азыхская пещера не заминирована: археолог Азад Зейналов посетил уникальный памятник и что он там увидел – ФОТО

Тема уничтожения армянами культурных и исторических памятников Карабаха сегодня находится в центре внимания мировой общественности.

О судьбе уникального археологического памятника – Азыхской пещере, расположенного в Ходжавендском районе Азербайджана, в эксклюзивном интервью # рассказывает известный археолог, доктор философии по истории Азад Зейналов.

Он – первый ученый, посетивший Азых после того, как Карабах был освобожден от оккупационного режима Армении.

— Для начала приведем небольшую справку для наших читателей. Палеолитическая стоянка в пещере Азых была обнаружена в 1960 году основоположником азербайджанской школы по изучению палеолита Мамедали Гусейновым. Во время исследований в пещере была найдена нижняя челюсть пренеандертальца — азыхантропа. Это была ценная находка в мировой археологии, и мир заговорил о выдающемся научном открытии. Что было дальше?

— Если говорить в общем, о палеолите в Азербайджане, то по сравнению с соседними странами, у нас этот период в археологии начал изучаться довольно поздно. Лишь в 1953 году в Азербайджан был приглашен известный российский ученый Сергей Николаевич Замятнин и вместе с Мамедали Гусейновым им была поставлена задача: найти древнекаменный век в Азербайджане. После недолгих поисков ученых привлекла пещера Дамджылы в Газахском районе, где и была открыта первая стоянка древнекаменного века в Азербайджане. Через несколько лет неподалеку была открыта пещера Дашсалахлы, и в 1960 году, в Карабахе, на Малом Кавказе была открыта пещерная стоянка Азых. Первый же разведочный шурф дал очень хорошие результаты. Азых – это уникальный памятник.

— В чем уникальность Азыхской пещеры?

— Практически о любой находке в Азыхе можно говорить, начиная со слов «впервые» «единственная в мире», «не имеющая аналогов» и т.д. Там действительно много чего есть. Но главное то, что Азых – это единственная в мире пещера, где прослеживаются три этапа эволюции человека. Еще в советские годы ученые определили возраст этой пещеры – 1 миллион 200 тыс. лет. Сегодня некоторые исследователи «удревнили» этот возраст до 2 миллионов, а другие и вовсе до 2,5 млн. Я с этой точкой зрения не совсем согласен, хотя она стоит того, чтобы ее обсуждать. Не берусь отрицать, но считаю их доводы недостаточно убедительными. Я считаю, что 1 200 000 – это с научной точки зрения аргументированный возраст древнейших слоев пещеры.

Для Азыха была только одна абсолютная датировка, установленная в 70-х годах прошлого века для границы между 6 и 7 слоев. Это 780 тысяч лет. Все остальные датировки являются относительными.

Интересно и то, что долгое время многие ученые не признавали находки из нижних 7-10, наиболее древних, слоев Азыхской пещеры за артефакты. На какое-то время об Азыхе даже подзабыли, дискуссии велись только в узких кругах.

— В чем, на ваш взгляд, причины того, что ученые не признавали значимость Азыхской пещеры?

— Возможно, здесь имел место и политический фактор. Уже в 21 веке, на одной из международных конференций один известный ученый из России в приватном разговоре, на мой взгляд, дал верную оценку сложившейся с Азыхом ситуации: «Азыху не повезло только потому, что ее обнаружил Гусейнов». Нашел бы ее ученый со славянской фамилией, возможно, ситуация была бы совершенно иной.

Первый шаг к международному признанию Азыха, в частности, находок VII-X слоев был сделан в 1978 году в Тбилиси, в ходе работы Советско-Французского семинара. Ввиду своей отдаленности эта пещера не была включена в программу маршрута участников совещания, однако этому памятнику было посвящено отдельное заседание в Тбилиси, где впервые на международном уровне была поддержана точка зрения М.М. Гусейнова, в частности, французскими археологами Анри де Люмлеем и Жаном Комбье.

Речь идет о культурообразующей форме куручайской культуры – крупных рубящих орудиях весом до 4-5 кг, названных Гусейновым чопперами-гигантолитами. На сегодняшний день ареал распространения этой культуры вышел далеко за пределы Азыхской пещеры. Чопперы-гигантолиты обнаружены на берегу Мингячевирского водохранилища на палеолитической стоянке Гараджа, в России на раннепалеолитических стоянках Центрального Дагестана и на стоянке Богатыри/Синяя балка на Таманском полуострове.

— Говоря об Азыхе, очень часто ее оценивают как вторую, четвертую или пятую находку в мире. Что это значит?

— В 1968 году в V ашельском слое пещеры Азых был обнаружен фрагмент челюсти древнего человека – пренеандертальца. Мамедали Гусейнов в своем дневнике очень подробно описывает это открытие. Вплоть до того, кто и где из участников экспедиции находился в это время. Первым эту находку описал и верно определил ее место на эволюционном древе человеческого рода Демир Вахидович Гаджиев. В 1970 году в «Ученых записках» Азмединститута была опубликована совместная статья Гаджиева и Гусейнова, посвященная палеоантрпологической находке из Азыха.

Так вот, спустя три года после находки, в 1971 году в Тбилиси проходила международная конференция, на которой очень известный и ныне здравствующий археолог из Франции Анри де Люмлей, говоря об обнаруженной в Азыхе нижней челюсти пренеандертальца – азыхантропа, заявил о ней как о четвертой подобной находке в мире и второй после гейдельбергской (Гейдельберг, Азых, Араго, Монтморен).

На тот момент это было так, но сейчас часть этих находок переосмыслена и передатирована. В научных фондах европейских стран были обнаружены палеоантропологические материалы, обнаруженные за десятки лет до этих находок, но ранее отнесенных к неизвестным видам животных. Поэтому использование этой фразы в настоящее время уже потеряло былой смысл, так как таких антропологических фрагментов было найдено большое количество. Сегодня хорошо известно, что эта челюсть принадлежала Гейдельбергскому человеку.

— Когда азербайджанские ученые в последний раз, до оккупации Карабаха армянскими агрессорами, посещали Азыхскую пещеру?

— В последний раз азербайджанские ученые, и я в том числе, побывали в Азыхе в 1986 году. Раскопки тогда не велись. Мы привезли студентов на экскурсию в Азыхскую пещеру во время археологической практики. В последний раз раскопки здесь проводились в 1982 году. Когда началась война, и этот район наравне с другими был оккупирован вооруженными силами Армении, мы больше не имели доступа к этому археологическому памятнику.

— С 2002 года на оккупированных на тот момент землях наши неуемные в своих притязаниях соседи начали проводить собственные раскопки с привлечением ученых из Европы. Можно ли предположить, что найденные при этих раскопках древние орудия труда и прочие уникальные с археологической точки зрения находки были вывезены с территории нашей страны?

— Эти раскопки начались в Азыхе в нарушение всех международных норм и противоречили Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Армяне там не копали. Они являлись организаторами раскопок с участием ученых из Англии, Испании и Ирландии. Финансировали эти раскопки Национальный музей естественной науки и Министерство науки и образования Испании, Магистратура колледжа Университета Лондона и Национальный Университет Голуэй (Великобритания) и Армянский благотворительной союз в Великобритании (Лондонский филиал). Среди приехавших ученых преимущественно были палеозоологи, палеоботаники, палеоклиматологи. Они в основном раскопали третий слой пещеры, относящийся к среднему палеолиту. Их больше интересовало, какой там был климат, какие растения там росли, то есть это были не археологи.

Азербайджанские археологи в свое время раскопали в Азыхской пещере более 6 тысяч каменных артефактов и десятки тысяч остатков фауны, и все они находятся в Фонде Института Археологии и Этнографии Национальной Академии Наук Азербайджана и доступны для всех ученых мира. Это хорошо исследованный памятник, а к самым древним слоям, наиболее привлекательным и актуальным, они даже не приблизились. Общее количество незаконно раскопанных материалов значительно меньше 10% раскопанных азербайджанскими учеными. Часть материалов, как я уже говорил, мне удалось привезти в Баку, об оставшейся части пока нет информации. Они долго там работали, и по итогам, в 2016 году в США была выпущена книга. В ней были представлены исследования по Азыху, соавторами книги являются 45 ученых из разных стран.

Но, помимо правового нарушения, я хотел бы обратить внимание на научно-этическую сторону этого вопроса. Армяне, организовавшие эти незаконные исследования, обращались и к российским ученым, приглашали их работать в Азых. Но получили отказ. Так что, российские ученые, занимающиеся каменным веком, со многими из которых мы дружим семейно, в отличие от европейских, (еще раз повторюсь, там не было коллег, специалистов по древнекаменному веку, с которыми я также знаком) в этой ситуации повели себя достойно.

— А привлекло ли вас что-либо в той книге, которая была издана на основании этих незаконных исследований?

— Здесь интересны два момента и оба касаются датировок. Челюсть, обнаруженная в 1968 году, первоначально датированная возрастом 250 000 лет, а затем, после уточнения – 300 000 лет, и датировка нижней толщи, которую в советские годы азербайджанские и российские ученые датировали возрастом 1 200 000 лет. Так вот, европейские ученые установили абсолютную датировку пятого слоя пещеры, где была обнаружена челюсть — 308 000 лет. Для нижнего слоя пещеры абсолютная датировка показала возраст 1 190 000 лет.

То есть, советские ученые из Азербайджана за 40-50 лет до этих исследований верно датировали отложения пещеры.

В 21 веке ее подтвердили самые современные технологии европейских исследователей. Материалы, добытые в Азыхе, всегда были доступны для всех ученых, и не раз в Азербайджан приезжали европейские ученые, которые имели возможность работать с этими материалами. Так что в проведении незаконных раскопок с научной точки зрения не было необходимости.

— И главный вопрос: вы — первый ученый, которому удалось посетить Азыхскую пещеру после освобождения наших земель. В каком состоянии сейчас находится этот археологический памятник мирового значения? Действительно ли пещера была заминирована, как пишут некоторые СМИ?

— К счастью, пещера не заминирована. После 10 ноября мне удалось дважды посетить Азых. Первая поездка состоялась буквально через неделю после освобождения. Я привез в Баку материалы из исследовательской базы, в которой работали европейские ученые, их очень много и над ними надо работать. Спасибо нашим военнослужащим, которые обнаружили эти материалы и сообщили нам. Меня сразу же отправили в командировку, но в пещеру я тогда не попал.

Вторая моя поездка состоялась черед пару дней после первой. Она была организована представителями прокураторы Азербайджана и нас сопровождали сотрудники Национального агентства по разминированию, которые и выполнили самую опасную часть работы по проверке подходов к памятнику.

Как перед ученым, который видел этот памятник до оккупации, передо мной была поставлена задача оценить ущерб, нанесенный памятнику.

К счастью, памятник сохранен в прежнем виде. Полагаю, это благодаря западным ученым, которые, несмотря на нарушение международного права, бережно отнеслись к нему, понимая, какое значение он представляет для мировой науки.

То же самое касается и Тагларской пещеры, которая находится рядом, и которую я также осмотрел. Ущерб этому памятнику не нанесен.

— Что планируется делать с Азыхской пещерой дальше? Будут ли организованы туристические туры? Будет ли открыт музей на территории Ходжавенского района?

— Еще в 1969 году Азыхская пещера и территория вокруг нее, была объявлена заповедником Академии Наук Азербайджана. Поэтому, уверен, что этот статус будет восстановлен. Создание музея и туров было бы замечательным решением. Но археологические памятники Карабаха не ограничиваются лишь Азыхской пещерой. Как минимум этот регион – что горный, что низменный Карабах — дал науке названия 4-х археологических культур – Лейлатепинская, Ходжалы-Гедабекская, Гейча-Узерликтепинская и древнейшая из археологических культур, впервые обнаруженная в Азыхе, — Куручайская.

— Какие у Вас планы?

— В моих планах на этот год – исследования в Физулинском районе. В 2019 году у меня была археологическая разведка в ту часть района, которая была освобождена от оккупации. В 50 км от Азыхской пещеры, около села Ахмедбейли, были обнаружены кости Южного слона. Находку сделал директор историко-краеведческого музея Физулинского района Эльчин Асадов, о чем и сообщил нам.

Дело в том, что кости Южного слона были обнаружены в тех же геологических слоях, что и древнейшие нижние слои Азыхской пещеры. Такие же кости были обнаружены на стоянке Гараджа с каменными орудиями куручайской культуры. Археологическая разведка 2019 года оказалась результативной. Надеюсь в этом году подтвердить эти результаты, а, возможно, достичь и большего.