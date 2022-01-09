Пещера в центральной части Бразилии обрушилась во время религиозной церемонии. Поступают сообщения по меньшей мере о десяти погибших.
Как передают местные СМИ, десятки верующих собрались в пещере Каса да Педра недалеко от города Санта-Мария в штате Токантинс, чтобы отпразновать День всех святых.
Неождиданно часть пещеры обрушилась, в результате многие люди оказались под обломками, возникла паника. Пока неясно, что вызвало обрушение.
Пострадавшие отправлены в больницу.
Санта-Мария находится в двух тысячах километров к северо-западу от Рио-де-Жанейро. (BBC.com)