Пещера в центральной части Бразилии обрушилась во время религиозной церемонии. Поступают сообщения по меньшей мере о десяти погибших.

Как передают местные СМИ, десятки верующих собрались в пещере Каса да Педра недалеко от города Санта-Мария в штате Токантинс, чтобы отпразновать День всех святых.

Неождиданно часть пещеры обрушилась, в результате многие люди оказались под обломками, возникла паника. Пока неясно, что вызвало обрушение.

Пострадавшие отправлены в больницу.