«На выезде из города Харькова, в 1 км от метростанции «Герой Труда», размещены российские танки. В настоящее время мы находимся в консульстве Азербайджана в Харькове».

Об этом АПА сообщил председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований Самир Адыгезалли.

Он сказал, что в настоящее время в Харькове периодически слышны разрывы артиллерийских снарядов, в ближайшие минуты ожидается артобстрел некоторых объектов в центре города: «И это страшно. В консульство приходят студенты-азербайджанцы, а также проживающие в городе азербайджанцы. Им даны необходимые рекомендации в связи с ситуацией, посоветовали оставаться в домах. Пока нет информации о раненых и погибших среди азербайджанцев».

С.Адыгезалли отметил, что руководители азербайджанской диаспоры в Харькове находятся в городе вместе со своими семьями: «Руководители диаспоры не покидали Харьков. Но, несмотря на это, большая часть местного населения уже покинула город, многие дома пустуют. На Киевском шоссе большая пробка. В городе часто можно встретить машины скорой помощи. В трех близлежащих селах уже развевается флаг России».

С.Адыгезалли отметил, что в магазинах Харькова наблюдаются очереди: «Хлеба в магазинах уже почти нет. Необходимые продукты питания раскуплены. Прилавки почти пустые».