Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России (ФНКА) проводит Всероссийский литературно-художественный конкурс чтецов «Дружба и братство — лучше богатства».

Как сообщили # в пресс-службе ФНКА, конкурс посвящен 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви.

В международном культурно-образовательном проекте могут принять участие все желающие, независимо от возраста, профессии и страны проживания. Конкурс проходит в один заочный этап в онлайн-формате. Крайний срок подачи документов — 14 декабря.

Желающие принять участие в конкурсе должны отправить на электронный адрес [email protected] отсканированную заявку с подписью, видеозапись со своим выступлением с пометкой в теме письма «Конкурс чтецов».

Работы участников будет оценивать жюри из числа деятелей культуры и педагогов, работающих в области культуры, преподавателей литературы, общественных и культурных деятелей, представителей благотворительных и общественных организаций.

До 15 декабря жюри конкурса рассмотрит все видеозаписи выступлений – участники получат оповещение на электронную почту. Победители получат дипломы лауреатов, ценные подарки, остальные – дипломы участников.

В своей работе члены жюри будут учитывать такие нюансы, как воплощение художественного образа произведения и способность эстетического, интеллектуального и эмоционального воздействия на слушателей, техника речи, оригинальность замысла, образность, необычность.

Жюри оценит и рассмотрит каждую заявку, а также определит «Cамое оригинальное видео», при отборе которого будут учитываться яркость исполнения, динамика, различные спецэффекты, необычные ракурсы, точки съемки, добавление в ролик надписей, изображений, связанных с дружбой между народами и подходящих по смыслу к произведению, которое пришлет конкурсант.

Помимо главных призов, будет учрежден и «Приз зрительских симпатий». Эта номинация будет присуждена автору, который по результатам интерактивного голосования наберет наибольшее количество голосов.

Как рассказали # организаторы, конкурс проводится с целью пропаганды национальной литературы среди широкого круга читателей и ставит задачу выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, формирования привычки к чтению, воспитания в подрастающем поколении интереса к национальной литературе народов, проживающих в России.