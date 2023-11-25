Обнародован состав юношеской сборной Азербайджана по футзалу (U-19) на предстоящий международный турнир в Баку, посвященный столетию Гейдара Алиева.

Как передает azerisport.com, главный тренер команды Ильгар Асланов вызвал 17 футзалистов.

Вратари: Гусейн Абдулов, Садик Ализаде, Азер Фарманов, Гусейн Гусейнов;

Полевые игроки: Сунай Гасанов, Гудрет Гасымзаде, Даниил Бекниев, Мирза Амиров, Октай Махмудзаде, Ильхам Алыев, Гусейн Джафарзаде, Пунхан Гасымзаде, Руфат Мамедли, Бейоглан Велизаде, Фарид Аббасов, Нусрет Фарзали, Хазар Агалызаде.

Напомним, что турнир стартует завтра и на нем выступят также сборные Беларуси и Марокко.