Несмотря на попытки греков-киприотов позиционировать себя как единоличных властителей острова Кипр, Турецкая Республика Северного Кипра теперь представлена в таких авторитетных международных структурах, как Организация Тюркских Государств и Организация исламского сотрудничества.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в ТРСК. Поездка приурочена к 51-й годовщине Миротворческой операции ВС Турции на Кипре.

Касаясь перспектив урегулирования на Кипре, он отметил, что «турки-киприоты не могут позволить себе потерять еще 60 лет, пришло время отказаться от устаревшей модели федерации, продвигаемой ООН».

«Мы не забыли о том, что произошло с турками-киприотами, и сделаем все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных страданий», -добавил турецкий лидер.

Президент Эрдоган призвал международное сообщество к скорейшему признанию ТРСК и установлению с ней дипломатических, политических и экономических отношений.

Глава государства указал, что «настойчивое стремление к модели урегулирования на Кипре, от которой турки-киприоты твердо отказались и которая много раз проваливалась, никому не приносит пользы».

«Турки-киприоты всегда будут жить свободно на своей родине при поддержке Турции, кто-бы что ни говорил», — подчеркнул президент.

Реджеп Тайип Эрдоган также выразил благодарность народу Азербайджана и главе государства Ильхаму Алиеву.

«Во время саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди славный флаг Турецкой Республики Северного Кипра развевался рядом с флагами других стран. Ещё раз благодарю Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана за поддержку нашей борьбы на Кипре», — сказал Эрдоган.