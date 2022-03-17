Прекращение прямого авиасообщения между Азербайджаном и РФ создало сложности для возвращения азербайджанцев на родину. Желающие вернуться на родину азербайджанцы вынуждены в массовом порядке направляться в Дагестан на азербайджано-российскую границу.

Недавно в редакцию # обратились проживающие в России граждане Азербайджана. По их словам, азербайджанцев, пытающихся выехать на родину, останавливают за 15-20 км от границы и направляют в центр приема в лагере «Огонек». «Но лагерь уже переполнен и поэтому многие вынуждены ночевать, где попало. Наше правительство не интересуется проблемой людей. Правда, власти России обеспечивают нас питанием. Но мы до сих пор не можем вернуться домой, так как сухопутная дорога между Азербайджаном и Россией в связи с пандемией остается закрытой», — сообщил нам проживающий в России Энвер Гулиев.

Мы попытались выяснить, обращались ли госорганы Азербайджана к властям Дагестана для решения проблем азербайджанцев, пытающихся въехать на родину. Для получения ответа мы обратились в Министерство национальной политики Республики Дагестан. Как заявили нам сотрудники министерства, они не получали обращений из Азербайджана относительно азербайджанцев, пытающихся вернуться на родину. По словам начальника одного из управлений министерства Магомеда Деимганова, такая проблема возникала также и в прошлом году. «Но тогда нам удалось решить эту проблему», — сказал он.

Мы обратились в Управление по вопросам миграции МВД по Республике Дагестан, где получили ответ — из Азербайджана никто официально не обращался к ним по поводу своих граждан, пытающихся вернуться на родину.

# выяснило и позицию Госкомитета по делам диаспоры Азербайджана. В пресс-службе Госкомитета отметили, что они осведомлены о ситуации на границе.

«Считаем, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране открытие сухопутной границы является неприемлемым. Мы бы посоветовали нашим гражданам, желающим возвращения в страну, воспользоваться воздушным путем. Они могут вылететь в Азербайджан через Москву. Этот маршрут все еще действует», — заявили в пресс- службе Госкомитета.

Глава пресс-службы МИДа Лейла Абдуллаева ответ на вопрос относительно открытия границ посоветовала искать в Кабинете министров.

Мы обратились к пресс-секретарю Кабинета министров Ибрагиму Мамедову. «Во время своего выступления в парламенте премьер-министр Али Асадов также коснулся вопроса о наших соотечественниках на границе с Дагестаном. Мне нечего добавить к заявлению премьер министра», — сказал нам пресс секретарь.

Хотим напомнить, что во время своего выступления в парламенте премьер-министр Али Асадов заявил о том, что вопрос относительно наших соотечественников на границе с Дагестаном находится в центре внимания правительства Азербайджана. «Но окончательного решения по этому вопросу пока нет», — отметил премьер- министр.