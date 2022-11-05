6 ноября 1926 года в Баку была сдана в эксплуатацию первая радиостанция и вышла в эфир первая радиопрограмма. И с тех пор именно этот день отмечается как профессиональный праздник работников телевидения и радио — День телевидения и радио Азербайджана.

Как передает Оху.аз, сегодня азербайджанскому телевидению исполняется 64 года, а радио — 94.

Первая 180-метровая телебашня, собранная из стальных блоков, была построена в 1956 году в Баку. 14 февраля 1956 года программа AzTV1 впервые вышла в эфир в черно-белом изображении через телевизионный передатчик. На экране в тот день появилась Наджиба Меликова, которая начала свое выступление со слов «Показывает Баку», а также был показан художественный фильм «Бахтияр».

28 июня 1957 года впервые была осуществлена прямая трансляция с Республиканского стадиона посредством передвижной телестанции.

В 1961 году в Гяндже, Гейчае и Шуше были построены телестанции большой мощности, в 1962-м — в Нахчыванской АР телестанция малой мощности и телестудия.

С 1967 года начался переход от черно-белого телевидения к телевизионному вещанию с цветовой кодировкой (SECAM).

Впервые в 1997 году из Комплекса бакинской телебашни в диапазоне FM началась трансляция первой республиканской радиопрограммы и «Араз».

В настоящее время на территории республики 126 радиопередатчиков, которые используются в более чем 100 радио- и телевизионных радиостанциях, транслируются 13 национальных радиопередач в диапазоне FM.

В 2012 году в Комплексе бакинской телебашни была установлена главная станция IPTV и начался процесс передачи провайдерам IPTV-контента. В отличие от других средств телевещания в IPTV нет ограничений на количество программ, т.е. абонентам создана возможность смотреть сотни каналов.

В том же году в Баку началась трансляция радио «Азербайджан» и İctimai, а также телепрограмм İctimai TV в формате HD.

20 декабря 2016 года было полностью прекращено аналоговое телевещание и осуществлен полный переход на цифровое. В настоящее время цифровым телевидением охвачено 99,7% территорий страны.

Отметим, что одним из основных преимуществ перехода на цифровое вещание является возможность приема телепрограмм в более высоком качестве, эффективного использования частотных ресурсов, имеющих стратегическое значение.

В 2019 году Производственное объединение «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь» («Телерадио») Министерства транспорта, связи и высоких технологий завершило реконструкцию используемой для доставки государственных, общественных, частных и региональных радио- и телепрограмм по всей стране радиорелейной линии протяженностью 185 км в направлении дороги Фатмаи — Сумгайыт — Хызы — Дагбилиджи (Шабран) — Ергюдж — Губа в цифровую линию. Она сдана в эксплуатацию.

В 2016 году в целях обеспечения бесперебойного радиотелевещания в Баку и на Абшеронском полуострове при форс-мажорных ситуациях и во время профилактических работ в Комплексе бакинской телебашни на базе радиостанции №1 была создана альтернативная радиотелевизионная вещательная станция.

В августе 2019 года ПО «Телерадио» впервые в Азербайджане на территории Баку и Абшеронского полуострова приступило к тестовому вещанию цифрового радио в стандарте DAB+. В настоящее время в Баку и в любом месте на Абшеронском полуострове возможен цифровой радиоприем 12 радиопрограмм в одном пакете на частоте 218,6 МГц (11 В).