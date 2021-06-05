Германия депортирует азербайджанского журналиста Абиля Гасанова, его жену и 3 детей.

Как сообщает европейское бюро Report, причиной указывается отказ в предоставлении убежища А.Гасанову и окончание срока предоставленного семье вида на жительство.

Семья Гасановых переехала в Германию в 2017 году. Ходатайство о предоставлении убежища семье, которая разместилась в городе Шлос-Хольте-Штукенброкк, было отклонено административным судом Миндена в 2020 году. Суд пришел к выводу, что доказательства, предъявленные для получения убежища, неубедительны. A.Гасанов также не смог доказать в суде о преследовании в своей стране.

Семья Гасановых приняла христианство, обосновавшись в церкви. Баптистская община приняла Гасанова и членов его семьи в свои ряды.

Разрешение на временное проживание работающего вместе с супругой дворником в автобусной компании “Wittler” 53-летнего А.Гасанова и его семьи истекает 22 июля 2021 года. Если семья Гасановых не покинет страну добровольно до этого срока, она будет принудительно депортирована миграционным управлением.

Отметим, что до конца июля ожидается очередная массовая депортация азербайджанцев из Германии.