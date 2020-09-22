Азербайджанский фотограф о съемке фламинго: Полз 40 метров, но это было незабываемо – ФОТО

Известный азербайджанский фотограф Lyokin присоединился к экспедиции Сирхана Мамедова на гору Шахдаг (4243 м).

Как сообщает #, группа удачно совершила восхождение на одну из красивейших вершин Азербайджана:

«Около 8 часов субботнего вечера на горы опустилась темнота, центр Млечного Пути скрылся за горами, и я позволил себе заменить ночную съемку на крепкий сон на высоте более 3000 метров. Заснул мгновенно, сказалась усталость от пешего подъема с села Сусай до Грыз с грузом около 25 кг, где решив пройтись участком новой дороги Губа-Грыз уткнулись в небольшой обвал. На маршрут вышли в 4 утра под яркими звездами и шум, и лязг камней Маршрута Курсантов. На перевале сильнейший ветер сбивает с ног и советует отказаться от мечты вершины, но, собрав волю, мы достигаем цели», — публикация Lyokin в соцсети Facebook собрала многочисленные поздравления и «лайки».

Lyokin – один из самых известных и немногочисленных в нашей стране фотографов дикой природы. Ему «позировали» розовый фламинго, дикий кот, а фотографии звездного неба в исполнении мастера оставляют незабываемые эмоции. Как выяснилось, карантин не стал для фотографа поводом для остановки: за последнее время он снял множество новых захватывающих кадров.

Отвечая на вопросы #, Lyokin признался в том, что если до пандемии он мечтал о горных вершинах и удивительных местах за пределами страны, то карантин окончательно влюбил его в походы по родным краям:

— Как пандемия изменила ваши взгляды на путешествия?

— Не скрою, у меня были заманчивые планы на этот год. Хотел отправиться на Пик Ленина (ныне — пик имени Абу али ибн Сины), увидеть Байкал, посетить другие интересные места. Но во время карантина я понял, что в Азербайджане есть очень много неизведанных мест, о существовании которых мало кто вообще догадывается. Я снимаю с 2013 года, хотя фотография – это не та сфера, с помощью которой я зарабатываю на жизнь. Многое успел повидать, казалось, хорошо знаю все о красивейших локациях и точках нашей страны. Но, как оказалось, я заблуждался. Понял, что у нас не развита съемка дикой природы, а потенциал для этого очень обширный. Мне захотелось посвятить себя это теме. Поэтому, если до пандемии я прокладывал в своей голове крутые маршруты по чужим странам, то сейчас мне очень интересно искать новые локации внутри страны, показывать людям все, что находится в стороне от асфальтной дороги.

— Ваш репортаж из Апшеронского национального парка, посвященный розовым фламинго, широко обсуждался в соцсетях и СМИ. Но вы никогда не рассказывали о том, как это было…

— Это было незабываемо. Я снимал этот репортаж, как и многие другие для масштабного проекта Фонда Гейдара Алиева «The Book of Azerbaijan», в котором задействованы лучшие фотографы страны. Съемка розовых фламинго мне запомнится надолго. Помню, как в 4 утра мне пришлось ползти по береговой линии метров 40, чтобы не спугнуть стаю этих удивительных птиц. Птицы находились в прямой видимости, но хотелось подобраться как можно ближе. Сначала я пробирался сквозь высокие кусты так, чтобы меня не было ни слышно, ни видно. Но заросли закончились, и вот тут пришлось ползти. Съемка продолжалась минут 40. Потом я поменял одежду и отправился на работу. Стоило мне зайти, как весь офис в один голос спрашивает, почему от меня так пахнет рыбой (смеется-авт).

Была еще одна незабываемая съемка, когда в Ширванском национальном парке мне удалось сделать портрет дикого кота. Это была редкая возможность, но поделиться этим кадром с подписчиками я пока не могу. Снимок был сделан для издания «The Book of Azerbaijan».

— После вашей съемки фламинго многие хотели запечатлеть подобные кадры. Какие советы вы можете дать любителям фотографии?

— Прежде всего, радует уже то, что фламинго поселились у нас и увидеть их может любой желающий. Можно купить билет и отправиться в национальный парк, и, если повезет, сделать красивые кадры. Невероятно красивую картину я наблюдал, когда фламинго взлетали: подобно самолету, они совершают разбег, после чего, эффектным взмахом крыльев поднимаются ввысь… Зрелище необыкновенной красоты. У нас есть стаи, которые прилетают к нам зимовать. Но, к примеру, в Гызылагачском заповеднике фламинго обрели дом. Также их можно встретить в Аггельском и Ширванском заповедниках, и даже в Шеки.

Уверен, после выхода в свет «The Book of Azerbaijan», у многих людей появится желание снимать и изучать свою страну в поисках красивейших локаций. Конечно же, еще больше возрастет интерес к Азербайджану среди туристов. Порой одна фотография способна сделать для туризма больше, чем цикл каких-то скучных мероприятий.

— Вы уже не первый раз поднимались на вершину Шахдаг. Чем запомнилось последнее восхождение?

— Это восхождение было для меня своего рода отдыхом. Впервые позволил себе насладиться походом, не думая о том, что могу упустить какой-то интересный кадр. У меня была задача снять кое-какие виды, я ее выполнил. А дальше решил наслаждаться каждой минутой и наравне с другими просто идти дальше. Путь был относительно легким, погода сейчас хорошая, без осадков, не считая ветра. На Шахдаг можно подняться маршрутами разной сложности, у нас был относительно легкий уровень. В самый разгар карантина мне пришлось отдохнуть от походов, но в целом моя активность не упала за этот период. Горы всегда ждут тех, кто не может без них жить…