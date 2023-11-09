В Русском доме в Баку прошло открытие фотовыста вки «Архитектурный Оренбург» Рустама Гусейнова. Мероприятие собрало большое число посетителей, сообщает #.

Экспозиция фотографий архитектурных и исторических памятников Оренбурга визуально воссоздает несколько эпох истории России, давая возможность заглянуть в увлекательное прошлое.

Рустам Гусейнов подробно рассказал гостям мероприятия о каждой фотографии и истории, которая за ней стоит.

Автора выставки Оренбург привлек также и сочетанием разных стилей, прежде всего культурной гармонией, в которой соседствуют православные храмы и мечети, караван-сарай и избы в русском стиле, купеческие особняки и городские усадьбы, а также сохранностью исторической промышленной архитектуры. Архитектура Оренбурга интересна тем, что она хорошо сохранилась, благодаря чему по ней можно проследить историю российского города.

Фотовыставка «Архитектурный Оренбург» показывает ограниченн ым числом снимков город, его облик и дух. Детали, характерные именно для этого места, показывают и то настроение, которое оно подарило автору, и эмоциональное впечатление фотографа от увиденного.

Рустам Гусейнов ― историк, фотограф, куратор просветительских и художественных проектов, режиссер документального кино. Автор проекта «Андеграунд. Новая жизнь», посвященного художникам-нонкоформистам Азербайджана, ведущий цикла видеолекций «Беседы об искусстве».

На счету у Рустама Гусейнова несколько персональных фотовыс тавок в Баку и в Тбилиси.