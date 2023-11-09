В Русском доме в Баку прошло открытие фотовыста
Экспозиция фотографий архитектурных и исторических памятников Оренбурга визуально воссоздает несколько эпох истории России, давая возможность заглянуть в увлекательное прошлое.
Рустам Гусейнов подробно рассказал гостям мероприятия о каждой фотографии и истории, которая за ней стоит.
Автора выставки Оренбург привлек также и сочетанием разных стилей, прежде всего культурной гармонией, в которой соседствуют православные храмы и мечети, караван-сарай и избы в русском стиле, купеческие особняки и городские усадьбы, а также сохранностью исторической промышленной архитектуры. Архитектура Оренбурга интересна тем, что она хорошо сохранилась, благодаря чему по ней можно проследить историю российского города.
Фотовыставка «Архитектурный Оренбург» показывает ограниченн
Рустам Гусейнов ― историк, фотограф, куратор просветительских и художественных проектов, режиссер документального кино. Автор проекта «Андеграунд. Новая жизнь», посвященного художникам-нонкоформистам
На счету у Рустама Гусейнова несколько персональных фотовыс