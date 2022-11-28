В Азербайджанском Университете Архитектуры и Строительства открылась фотовыставка “Архитектурные шедевры стран мира”, сообщает #.

Организатор Азербайджанский университет архитектуры и строительства, куратором проекта выступил известный азербайджанский фотограф Айдын Садыхов.

Целью данного культурного проекта является знакомство с архитектурными особенностями, архитектурными стилями, историей, легендами и культурным наследием разных стран мира.

«Фотовыставки проекта приблизят нас вплотную к архитектурному очарованию стран мира, через призму фотографий уникальных исторических мест и памятников, которые во многих случаях остаются порой неизвестными нашей публике. Каждая фотовыставка также будет включать в себя архитектурные и исторические объекты стран из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО», — рассказывает А. Садыхов #.

Проект “Архитектурные Шедевры Стран Мира” рассчитан на 2 года, в рамках которого будут представлены отдельные мероприятия, посвященные знакомству с архитектурными шедеврами разных стран мира.

В рамках проекта также будет представлено отдельное большое мероприятие, посвященное архитектурным шедеврам Азербайджана.

Первое мероприятие в рамках проекта “Архитектурные Шедевры Стран Мира” посвящено представлению уникальных исторических и архитектурных шедевров Словакии.

Организатором первого мероприятия в рамках проекта выступило Посольство Словакии в Азербайджане.

В рамках данного мероприятия открыта интересная и большая фотовыставка, на которой представлено уникальное архитектурное наследие Словакии.

Фотовыставка, состоящая из 20 работ Айдына Садыхова поможет осуществить интересное знакомство гостей мероприятия с прекрасными архитектурными шедеврами столицы Словакии – Братиславы, а также представит серию его отдельных снимков, раскрывающих великолепие и мощь замков и крепостей, расположенных в разных городах и уголках Словакии.

Фотографом представлены сделанные им снимки в следующих замках: Братиславский замок, замок Орава, Стара Любовна, Спишский замок, замок Бецков, Чахтице, Девин и замок Тренчин.