В Дубае (ОАЭ) стартовал шахматный турнир Dubai Police Global Chess Challenge.

Как передает azerisport.com, в турнире, проводимым по трем категориям, Азербайджан представляют шестеро. Так, в категории «Masters» выступают Айдын Сулейманлы, Эльтадж Сафарли и Хаган Ахмед, в категории «Open» – Аян Аллахвердиева и Камал Исфандиярлы, а в возрастной группе U-18 – Магомед Казымзаде.

Из них победы в первый день одержали Сафарли, Аллахвердиева и Казымзаде, вничью сыграл Исфандиярлы, а Сулейманлы и Ахмед уступили шанс.

В категории «Masters» рейтинг-фаворитом является Янгйи Ю (2728), а лучшим среди наших представителей – Сулейманлы, идущий 18-м (2621).

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров и завершится 13 мая. Общий призовой фонд составляет 125 000 долларов (212 500 манатов).